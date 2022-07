Fortnite: Null Bauen, dafür unzählige Bugs – beliebtester Modus kaum noch spielbar

Von: Joost Rademacher

Fortnite hat mit dem Null Bauen Modus einen Hit gelandet. Der beliebte Modus ist aber von Bugs geplagt. Zahlreiche Fans teilen ihre Erfahrungen nun auf Twitter.

Cary, North Carolina – In letzter Zeit scheint bei Fortnite ein bisschen was drunter und drüber zu gehen. Das Battle Royale ist im Juni in Chapter 3 Season 3 gestartet und hat ein paar spannende Neuerungen gebracht, gleichzeitig sind die Fans immer frustrierter über das Spiel. Nach ein paar kontroversen Änderungen am XP-System und eher mäßig beliebten Kollaborationen gibt es jetzt aber ein noch viel größeres Problem. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, kursieren derzeit massive Bugs in Null Bauen, die Fortnite für sie nahezu unspielbar machen.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Fehler schmeißt Spieler aus Matches in Null Bauen

Was war passiert? Eigentlich ist FNBRintel vor allem eine zuverlässige Quelle für neue Leaks und Insiderwissen rund um Fortnite. Am 1. Juli 2022 teilte der Twitter-Account ausnahmsweise aber keine Neuigkeiten, sondern ein eigenes Gameplayvideo aus dem Null Bauen-Modus. Darin spielt sich eine reichlich kuriose Szene ab, in der jemand einfach aus dem Match fliegt, obwohl er als einziges Mitglied im Squad noch am Leben ist. Stattdessen endet das Match für den Spieler einfach auf Platz 17. Da muss ein Bug vorliegen.

Nachdem FNBRintel den Clip auf Twitter geteilt hatte, meldeten sich immer mehr andere Spieler von Fortnite in den Kommentaren mit weiteren Videos und Screenshots von teilweise gravierenden Spielfehlern in Null Bauen. Inzwischen beschränken die Bugs sich aber nicht mehr nur auf den neuen Spielmodus, auch im herkömmlichen Battle Royale scheint das Problem aufzutauchen, dass Spieler einfach verfrüht aus den Matches geschmissen werden.

Offenbar gibt es auch noch weitere Fehler, wie dass Teammitglieder in Squads direkt sterben, statt nur zu Boden zu gehen, oder dass im Killfeed alle Spieler als Teammates angezeigt werden. Durchweg scheint es bei vielen Fans gerade Probleme mit Fortnite zu geben.

Fortnite: Gravierende Bugs in Null Bauen – neues Anti-Cheat soll der Grund sein

Warum sind diese Bugs im Spiel? Viele Fans fragten sich zuletzt, warum Fortnite praktisch aus dem Nichts mit so gravierenden Bugs zu kämpfen hat. Die Antwort könnte Fortnite-Insider HYPEX jetzt geliefert haben. Wie der Account zuletzt auf Twitter meldete, hat Epic Games ohne größere Ankündigungen ein weiteres Anti-Cheat-System in Fortnite eingeführt. Dieses soll auf den Namen Hyperion hören und Hacker das Leben noch schwerer machen. Tatsächlich sei die Software schon vor dem Update 21.20 von Fortnite im Spiel aktiv gewesen.

Laut HYPEX soll die neue Software aber auch der Grund sein, warum Fortnite für einige nahezu unspielbar ist. Offenbar verträgt die Software sich nicht gut mit Windows 7, wer also auf dem älteren Betriebssystem spielt, dürfte vermehrt die gezeigten Probleme bekommen.

Null Bauen, dafür unzählige Bugs – Fortnites beliebtester Modus kaum noch spielbar © Epic Games (Montage)

Wann wird Epic Games die Bugs beheben? Wann und ob das Entwicklerstudio aus Cary, North Carolina sich um die vorherrschenden Probleme in Fortnite kümmert, ist leider noch nicht bekannt. Zurzeit hält Epic Games sich rund um das Thema sehr bedeckt und hat weder zur Einführung von Hyperion noch zu den vorherrschenden Bugs jegliche Angaben gemacht. Fans werden sich wohl gedulden müssen, bis die Impemenation der neuen Software ein wenig ausgefeilter ist. Enttäuschung gibt es daneben bei vielen Fans auch zu aktuellen Skins von Fortnite. Besonders das Event zwischen Fortnite und Fall Guys fällt bei den Fans durch.