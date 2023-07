Diablo 4: Man kann und sollte sich in 5 Minuten auf Season 1 vorbereiten

Von: Philipp Hansen

Diablo 4: Man kann und sollte sich in 5 Minuten auf Season 1 vorbereiten © Blizzard Entertainment

In Daiblo 4 sollten sich alle Spieler ab dem 18. Juli einloggen, noch bevor Season 1 startet. Denn das neue Update verlangt, dass man aktiv wird.

Hamburg – Diablo 4 startet endlich in Season 1. Doch schon zwei Tage bevor es losgeht, sollten Spieler fünf Minuten ihrer Zeit investieren und eine wichtige Sache machen. Blizzard sorgt nämlich mit dem „verpflichtenden“ Charakter-Einloggen für Verwirrung. Will man seinen Map-Fortschritt mit beispielsweise den Funorte der Lilith Altäre ins neue Kapitel mitnehmen, dann muss man manuell aktiv werden.

ingame.de erklärt, warum sich jeder Charakter in Diablo 4 einloggen muss:

Besonders achtsam solltet man jetzt vor dem Season 1 Start in Diablo 4 mit eurem Hardcore-Chars sein. Stirbt der nämlich, ist auch der Fortschritt ausgelöscht und kann nicht in Season 1 übernommen werden. Natürlich solltet ihr vor dem Update am 18. Juli (und dem Einloggen nach dem Download) keinen Charakter löschen. Denn auch in diesem Fall vergisst Diablo 4 vollkommen, was der Charakter gesehen hatte und kann nichts in Season 1 am 20. Juli übertragen.