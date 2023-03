So funktioniert das neue Accessoire für Pokémon GO: „Pokémon Plus +“ vorgestellt

Von: Daniel Neubert

So funktioniert das neue Accessoire für Pokémon GO: „Pokémon Plus +“ vorgestellt © Niantic / Nintendo / The Pokémon Company / ingame.de (Montage)

Niantic hat einen Nachfolger für das Pokémon GO Plus vorgestellt. Doch das neue Gerät ist heiß begehrt.

San Francisco – Für den Mobile-Hit Pokémon GO wurde im Rahmen eines „Pokémon presents“-Livestreams ein spannendes neues Gadget angekündigt. Bereits 2016 erschien mit dem „Pokémon GO Plus“ ein kleines Gerät, das euch helfen konnte Pokémon GO zu spielen, ohne dass ihr die ganze Zeit auf euer Handy schauen musstet. Jetzt wurde ein Nachfolger von Entwickler Niantic vorgestellt. Um für maximale Verwirrung zu sorgen, hört das neue Gerät auf den Namen „Pokémon GO Plus +“ oder „Pokémon GO Plus Plus“ – Verwechslungen sind vorprogrammiert.

ingame.de verrät, wo Spieler das „Pokémon GO Plus Plus“ vorbestellen können und was das kleine Gerät kann:

Was kann das „Pokémon GO Plus +“? Kurz gesagt: mit Pokémon GO Plus Plus können Spieler Pokémon GO spielen, ohne das Smartphone zu benutzen. Trainer können automatisch Pokébälle auf wilde Pokémon werfen oder PokéStops drehen, um Items zu erhalten.