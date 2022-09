7 vs. Wild: Beginn der Ausstrahlung der zweiten Staffel – Wann geht es los?

Von: Aileen Udowenko

Teilen

7 vs. Wild: Start von Staffel 2 – Wann beginnt die Ausstrahlung der Survival-Show? © pixaybay/unsplash/7 vs. Wild (Montage)

Die Dreharbeiten zu 7 vs. Wild Staffel 2 laufen auf Hochtouren. Doch wann können die Zuschauer mit den ersten Folgen der Survival-Show rechnen?

Hamburg – In diesem Moment kämpfen die Teilnehmer der zweiten Staffel von 7 vs. Wild ums Überleben im Dschungel. Bereits letzte Woche sind die Kandidaten auf einer tropischen Insel angekommen und haben somit den Start der Dreharbeiten eingeleitet. Wie es den Teilnehmern geht, erfahren die Zuschauer allerdings erst mit der Veröffentlichung der neuen Folgen.

ingame.de verrät alles zum Start der Ausstrahlung von 7 vs. Wild Staffel 2.

Die Dreharbeiten der zweiten Staffel von 7 vs. Wild sind bereits im vollen Gange und Knossi und Co. befinden sich derzeit mitten im Survival-Experiment. Natürlich können es die Fans kaum noch erwarten, zu hören, wie sich ihre Lieblingsteilnehmer schlagen. Allerdings muss sich bis zu Ausstrahlung der neuen Folgen noch etwas geduldet werden.