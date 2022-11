7 vs. Wild: Knossi von Vorbereitung enttäuscht – Wunsch nach mehr Survival-Tipps

Von: Aileen Udowenko

Knossi bei 7 vs. Wild © Twitch: Knossi / Unsplash / Fritz Meinecke (Montage)

Zu den Gefahren auf der Insel von 7 vs. Wild gab es genug Briefings. Doch für Knossi gab es im Vorfeld der Show zu wenig nützliche Survival-Tipps.

Baden-Baden – Der Dschungel Panamas steckt voller Gefahren. Dem sollten sich auch alle Teilnehmer von 7 vs. Wild vor ihrer Zeit auf der Insel bewusst sein und wurden deshalb umfangreich über alle möglichen Risiken aufgeklärt. Neben den Auflistungen von Raubtieren, giftigen Pflanzen und gefährlichen Insekten, hat Knossi allerdings eine Sache gefehlt. Denn erst durch das Behind the Scenes der YouTube-Show von Fritz Meinecke bekam der Twitch-Star sehr nützliche Survival-Tricks zu sehen, die er sich schon vorher gewünscht hätte.

ingame.de verrät alles zu der für Knossi enttäuschenden Vorbereitung bei 7 vs. Wild.

Im Behind the Scenes von 7 vs. Wild bekommen Zuschauer spannende Einblicke hinter die Kulissen der Survival-Show. Fans werden allerdings nicht nur die gesamten organisatorischen Abläufe der Serie nähergebracht, sondern auch noch praktische Survival-Tipps an die Hand gegeben. Denn um sicherzustellen, dass die zweite Staffel auch wirklich auf der panamaischen Insel stattfinden kann, hat sich das Team einen richtigen Profi ins Boot geholt, welcher sein Können in Folge 4 des Behind the Scenes demonstrieren durfte.