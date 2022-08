7 vs. Wild: Spezialeinsatzkräfte trainieren mit Sascha Huber

Von: Daniel Neubert

7 vs. Wild: Spezialeinsatzkräfte trainieren mit Sascha Huber – Fitness-YouTuber macht ernst

In wenigen Wochen beginnen die Dreharbeiten zur Survival-Show 7 vs. Wild. Sascha Huber nimmt seine Fans in seinem neuen Video zu den Vorbereitungen mit.

Wien – Der Fitness-Influencer und YouTube-Star Sascha Huber ist aktuell mitten in den Vorbereitungen für die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „7 vs. Wild“. Um sich optimal auf das Überleben auf der tropischen Insel vorzubereiten, hat sich der YouTuber durchaus tatkräftige Unterstützung an seine Seite geholt. Huber scheint das Training sehr ernst zu nehmen, aber auch seine Vorfreude auf Fritz Meineckes Survival-Show wird dabei deutlich. In einem halbstündigen Video zeigt der Influencer, wie er gemeinsam mit den Spezialkräften des österreichischen Bundesheeres trainiert. Dabei wird auch deutlich, wie sehr sich seine Vorbereitungen von denen von Knossi unterscheiden.

ingame.de verrät, wie die Vorbereitungen von Sascha Huber für „7 vs. Wild“ abgelaufen sind.

Momentan bereiten sich alle Kandidaten der zweiten Staffel von „7 vs. Wild“ auf den Drehstart der Survival-Serie vor. Neben Knossi, der für „7 vs. Wild“ ein eigenes Survival-Camp ausrichtete, geht es jetzt auch für den bekannten Fitness-Influencer Sascha Huber ans Eingemachte.