7 vs. Wild: Staffel 2 endet emotional – selbst knallharte Survival-Experten vergießen Tränen

Von: Christian Böttcher

Tränen über Tränen – am 28. Dezember lief die letzte Folge der zweiten Staffel vom YouTube Erfolgsformat „7 vs. Wild“. Selbst knallharte Insel-Überlebende zeigen Emotionen.

San José, Panama - Die letzte Folge der zweiten Staffel von 7 vs. Wild ist beendet. Fritz Meinecke hatte das YouTube-Survival-Format vor zwei Jahren in Schweden ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es eine enorme Fanbase, die sich zweimal wöchentlich anschauen, wie die sieben Kandidaten in der Wildnis mit den Widrigkeiten der Natur umgehen. Beim großen Finale von Staffel 2 flossen Tränen.

ingame.de verrät, wer zum Abschluss der neuen Staffel von 7 vs. Wild für die emotionalen Momente sorgte.

Die Teilnehmer der zweiten Staffel von 7 vs. Wild hatten harte Zeiten auf der Insel San José, doch kurz vor dem Abholen des Produktions-Teams sind nicht nur die Glücksgefühle da, sondern viele der Kandidaten haben auch mit Abschiedsschmerz zu kämpfen. Als sich die verbliebenden Kandidaten bei der Abholung zum ersten Mal wiedersehen, fließen die Tränen. Wie erwartet, geht es in der letzten Folge noch einmal so richtig emotional zur Sache, bis es zur großen Siegerehrung geht.