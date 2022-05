Warzone 2: Geniale Map aus Leaks – Fans feiern Concept Art

Von: Janik Boeck

Warzone 2 ist ein Mysterium. Ein Fan hat nun die Map-Leaks genutzt, um selbst eine Karte zu entwerfen. Die macht einiges her.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone hat trotz guter letzter Updates einen schweren Stand bei vielen Fans. Vor allem die Map Caldera steht vielerorts wegen ihres eintönigen Designs in der Kritik. Entsprechend saugen viele Fans die Map-Leaks zu Warzone 2 regelrecht auf. Ein Fan nahm die Gerüchte nun zum Anlass, eine eigene Karte für Warzone 2 zu entwerfen. Ingame.de von IPPEN.MEDIA zeigt die gefeierte Eigenkreation.

Name des Spiels Call of Duty: Warzone 2 (noch nicht offiziell bestätigt) Release 2023 (noch nicht offiziell bestätigt) Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS5, Xbox Series X, PC (noch nicht offiziell bestätigt) Genre First Person Multiplayer-Online-Shooter, Battle Royale Geschäftsmodell Free to Play

Warzone 2: Map-Leaks werden zu Concept Art – Fan begeistert Gleichgesinnte

Woher stammt die Map? Warzone 2 wird schon lange vor einer offiziellen Ankündigung von vielen Fans herbeigesehnt. Um das Battle Royale ranken sich schon jetzt etliche Gerüchte. Zwischenzeitlich waren selbst Insider von zu vielen Leaks zu Warzone 2 verwirrt. Nun hat sich die Lage allerdings etwas beruhigt. Vor allem, weil ein Insider mit weiteren Leaks zu Loadouts in Warzone 2 Klarheit brachte. Auch zur Map gab es etliche Informationen, die durchsickerten. Die nahm ein Fan als Grundlage, um eine eigene Map für Warzone 2 zu erstellen.

Was ist auf der Map zu sehen? Vom grundlegenden Layout erinnert die Map von Reddit-User EMADALDEN221 an eine Mischung aus Verdansk und Blackout. Die einzelnen POI (Points of Interest, deutsch: Schauplätze) basieren auf klassischen Maps, die in Warzone 2 laut Leak zurückkehren. Der Rest der selbst erstellten Map besteht aus früheren Map-Leaks zu Warzone 2 zum Kolmbien-Setting.

Warzone 2: Fan baut eigene Karte aus Map-Leaks

Wie reagieren die Fans? Die Fans auf Reddit zeigen sich grundlegend begeistert von der Karte. Vor allem die unterschiedlichen Biome fanden Zuspruch. Aktuell sorgt Caldera in der Warzone-Community nämlich eher für Kopfschmerz als für freudiges Zocken. Viele Fans halten das Dschungel-Design für zu eintönig und wünschen sich seit Langem mehr Abwechslung. Die Map des Fans für Warzone 2 könnte dieses Problem lösen.

Warzone 2: Fan-Map sorgt für Begeisterung © Activision / Unsplash (Montage)

Was ist noch zu Warzone 2 bekannt? Alles in allem tappen Fans noch ziemlich im Dunkeln, was Warzone 2 angeht. Es gibt zwar einige Leaks, die auf das Gameplay schließen lassen, was davon ins Spiel kommt, lässt sich aber nicht sagen. Nicht Mal ein Release ist bislang bekannt. Bisher scheint eigentlich nur klar, dass Warzone 2 in Zusammenhang mit Modern Warfare 2 steht, welches am 28. Oktober erscheint.