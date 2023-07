Warzone 2: Viele spielen Vondel komplett falsch – CoD-Guru erklärt einfachen Trick

Von: Janik Boeck

Vondel kommt bei Spielern von Warzone 2 extrem gut an. Ein CoD-Guru offenbarte aber, dass viele die Map komplett falsch spielen.

Santa Monica, Kalifornien – Lange sorgte Warzone 2 bei Spielern eher für Kopfschmerzen statt Freudensprünge. Mit den letzten Updates scheint sich das Blatt aber zu wenden. Vor allem eine neue Map begeistert die Fans und bringt sie zurück zum Battle Royale. Ein CoD-Guru verriet aber, dass viele die Map Vondel noch komplett falsch spielen. Er verrät auch einen einfachen Trick, um das Problem zu lösen.

Name des Spiels Call of Duty: Warzone 2.0 Release 16. November 2022 Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS5, Xbox Series X, PC Genre First Person Multiplayer-Online-Shooter, Battle Royale Geschäftsmodell Free to Play

Warzone 2: Experte offenbart – viele Spieler spielen Vondel komplett falsch

Wieso spielen die Fans falsch? Vor dem Start von Warzone 2 Season 4 Reloaded spielen viele Fans Vondel. In einem Stream schaute der amerikanische YouTuber JGOD fremden Spielern in Warzone 2 auf dieser Map zu. Dabei geht er auf deren Gameplay ein und erklärt die besten Taktiken des Spiels. An einer Stelle ging er darauf ein, dass viele Spieler die Map Vondel in Warzone 2 noch komplett falsch spielen, weil sie auf dem Boden laufen, statt auf den Dächern.

Der Boden ist Lava: JGOD zufolge ist es auf Vondel die beste Taktik, sich so weit es geht ausschließlich über die Dächer zu bewegen. Wer sich auf dem Boden aufhält, ist von den Dächern aus ein leichtes Ziel, weil er dort leichter gesehen wird und weniger Deckung hat. Außerdem ist es schwerer, nach oben zu kämpfen, als nach unten. Da hilft auf das stärkste Loadout in Warzone 2 Season 4 nicht.

Wieso hat man einen Vorteil, wenn man die höhere Position hat? Im Kern hat das einen wichtigen Grund. Ein Spieler, der von oben auf einen anderen herabschaut, zielt durch die natürliche Bewegung des Controllers zuerst auf den Kopf und dann auf den Oberkörper, statt wie normalerweise umgekehrt. Der Spieler, der unten steht, zielt zuerst auf die Füße und hat damit einen längeren Weg zu den wichtigen Trefferzonen.

Von den Dächern in Vondel aus hat man grundsätzlich einen besseren Überblick über die Map. Außerdem kann man sich direkter über die Karte in Warzone 2 bewegen. Mit der Änderung in Season 4 von Warzone 2, die Spieler seit Release fordern, ist man zwar weniger entblößt, wenn man über den Boden läuft, trotzdem hat man einen Nachteil.

Warzone 2: Spieler spielen Vondel falsch © Activision

Wer seine Runden in Warzone 2 mit Erfolg krönen möchte, sollte also fleißig klettern und die Dächer der Stadt erobern. Andernfalls könnte es zu ungewolltem Bleiniederschlag in Vondel kommen, vor dem es kein Entkommen gibt. Da würden auch die Stims nicht helfen, die in Warzone 2 eine Doping-Debatte ausgelöst haben.