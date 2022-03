Warzone: Armaguerra 43 aus Season 2 reloaded – so schaltet man die Waffe frei

Warzone: Armaguerra 43 aus Season 2 reloaded – so schaltet man die Waffe frei © Activision

In Call of Duty Warzone startet Season 2 in die nächste Runde und bringt neue Waffen ins Spiel. So können Fans die Armaguerra 43 freischalten.

Santa Monica, Kalifornien – In Kürze startet bei Warzone*, dem hauseigenen Battle Royale von Call of Duty*, die laufende Season 2 mit dem Reloaded-Update in ihre zweite Hälfte. Das traditionelle Mid-Season-Update hat dabei einige neue Inhalte im Gepäck – unter anderem auch eine weitere neue Waffe.

Bei ingame.de* erfahren Sie, wie Sie die Armaguerra 43 in Call of Duty Warzone freischalten.

Warzone: Armaguerra 43 freischalten – So gibts die Waffe aus Season 2 Reloaded

Die Armaguerra 43 kommt mit einer sehr hohen Feuerrate daher und ist für Kämpfe auf kurze bis mittlere Distanzen gedacht. Im Vergleich zu anderen SMGs aus Vanguard ist die Armaguerra die am schnellsten feuernde Waffe in ihrer Kategorie. Sie kann mit einer guten effektiven Reichweite punkten (besser als die von anderen schnell feuernden SMGs), hat aber einen hohen Rückstoß und vergleichsweise geringen Schaden (ohne Aufsätze).