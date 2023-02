Warzone 2: beliebteste Waffen vor Season 2 – Die Top 10 im Februar 2023

Von: Philipp Hansen

Warzone 2: beliebteste Waffen vor Season 2 – Die Top 10 im Februar 2023 © Activision

Diese Waffen sind die Top 10 in Warzone 2 zum Start von Season 2. Welche Setups dominieren die Loadouts der CoD-Spieler Februar 2023?

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone 2 gibt es über 50 Waffen, doch welche 10 davon sind im Februar 2023 die beliebtesten in Call of Duty.? Hier die Meta-Setups für die populärsten Waffen, die man in Season 1 Reloaded kurz vor Season 2 des BR einpacken kann. Spielt ihr die angesagten Knarren oder setzt ihr auf geheime Außenseiter?

ingame.de zeigt euch das beste Meta-Ranking für Februar in Warzone 2:

Seit Januar 2023 hat sich die Meta nur minimal geändert: Die RPK ist in Warzone 2 noch ungeschlagen auf 1, die Pickrate ist aber etwas geringer geworden. Überraschend ist aber, dass ein Scharfschützengewehr, das starke Signal-Setup, jetzt unter den Top 4 ist. Die Chimera ist nun unter den Top 10, wohl als Vorbereitung auf Season 2 in Warzone 2: Starkes Chimera-Setup ist perfekt für die neue Rebirth-Map.