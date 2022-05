Warzone: Beste Schrotflinten in Season 3 – Setups zum Nachbauen

Von: Janik Boeck

Warzone: Season 3 Roadmap – Release, neue Waffen und Downloadgröße © Activision

Schrotflinten sind in Warzone sehr verhasst. Das liegt vor allem an ihrer Stärke. Hier sind die beiden besten Schrotflinten in Season 3 von Warzone mit Setup.

Santa Monica, Kalifornien – Es ist eine wahre Hassliebe: Schrotflinten in Shootern. Während die einen Shotguns in Spielen wie Warzone konsequent ablehnen, trauen sich andere Spieler immer mal wieder an die Wummen. Das Ergebnis ist meist die Erkenntnis, dass das ja doch irgendwie Spaß bringen kann. Im Battle Royale von Activision gibt es in Season 3 zwei besonders Starke Schrotflinten.

ingame.de zeigt die Setups für die beiden besten Schrotflinten in Warzone Season 3.

Das Setup für die JAK-12 in Warzone Season 3 stammt vom YouTuber IceManIsaac. In der Community ist er für seine hilfreichen Geheimtipps in der Warzone-Meta bekannt. Er hat unter anderem auch die Sniper, die einen One-Shot per Brusttreffer in Warzone produziert entdeckt. Nun hat er sich die Schrotflinten in Season 3 von Warzone mal genauer angeschaut. Dabei fiel ihm auf, dass die JAK-12 aus Modern Warfare 2019 extrem unterschätzt ist.