Warzone: Die besten Visiere finden – auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC

Von: Janik Boeck

Warzone: Anti-Cheat drosselt offenbar den Schaden – Doch wirklich nur für Schummler? © Activision (Montage)

In Warzone gibt es massig Visiere, die Sie auf Ihre Waffen packen können. Aber welches ist davon das beste? Ein CoD-Experte zeigt, wie Sie es leicht herausfinden.

Santa Monica, Kalifornien – Die richtige Waffe in Warzone* zu finden, ist schon schwer genug. Dann noch herauszufinden, welches das beste Visier für jede Waffe ist, grenzt an ein Ding der Unmöglichkeit. Ein CoD-Experte hat sich nun die Mühe gemacht und einen Weg gefunden, das beste Visier für jede Waffe im Battle Royale von Activision* zu finden.

ingame.de verrät, wie Sie das beste Visier für Ihre Waffen in Warzone finden.*

Die Informationen zu den besten Visieren für eure Waffen stammen von Warzone-Daten-Guru TrueGameData. Der CoD-Experte ist in der Community für seine detaillierten Analysen bekannt und geschätzt. Von ihm stammt beispielsweise auch das Setup für die beste Sniper in Warzone. Außerdem entdeckte er die Waffe mit der schnellsten Time to Kill (TTK)* in Warzone. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.