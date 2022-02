Warzone: Hacker zocken incognito – neuer Cheat macht Fans sauer

Von: Janik Boeck

Warzone: Cheater haben einen neuen gemeinen Hack entwickelt © Activision (Montage)

Warzone hat nach wie vor ein Cheater-Problem. Nun ist ein neuer gemeiner Hack aufgetaucht. Die Schummler können neuerdings incognito zocken und Fans frustrieren.

Santa Monica, Kalifornien – Und täglich grüßt das Murmeltier – zumindest beinahe. Inzwischen kann man fast die Uhr danach stellen, wann es neue Beschwerden über Cheater in Warzone* gibt. Dieses Mal ist ein neuer Hack aufgetaucht, der Fans ganz besonders frustriert. Mit ihm gelingt es Cheatern nämlich incognito zu bleiben, während sie durch das Battle Royale von Activision* wüten. Entwickler und Publisher von Call of Duty* Warzone geraten dadurch zunehmend in Zugzwang.

ingame.de verrät, was es mit dem neuen incognito-Cheat in Warzone auf sich hat.

Der neue Cheat in Warzone wurde über Twitter bekannt. Dort postete der User KingProdigyTV drei Screenshots aus Warzone. Auf diesen ist die Killcam von KingProdigy, der Killfeed und das Squad des oder des Cheaters zu sehen – oder eben nicht.