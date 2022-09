Warzone 2 hat sein größtes Geheimnis verraten: DMZ kommt kostenlos

Von: Philipp Hansen

Teilen

DMZ Warzone 2 Call of Duty © Activision / Call of Duty (Montage)

Call of Duty: Warzone 2 bringt wirklich den lange spekulierten DMZ. Hier das Veröffentlichungsdatum und erste Infos zum geheimen Modus.

Santa Monica, Kalifornien – Für Fans der „Call of Duty“-Reihe gehen 2022 Träume in Erfüllung: Modern Warfare 2 kommt im Oktober, die Open Beta dürfen Spieler schon dieses Wochenende spielen. Warzone 2 erscheinen am 16. November und bringt einen frischen Modus, der an die beliebten Extraktion-Games wie Tarkov oder Hunt angelehnt ist. Hier alles zum Release des neuen Warzone-Modus, der nur für die härtesten Elitesoldaten ist.

ingame.de verrät alles zum Release des neuen DMZ aus Warzone 2, der nur für die härtesten Elitesoldaten ist:

Extraktion-Games wie „Hunt: Showdown“ oder „Escape from Tarkov“ und jetzt bald Call of Duty: DMZ versprühen einen ganz eigenen Nervenkitzel. Hinter jeder Ecke kann ein Feind lauern, der Spieler schon die ganze Zeit beobachtet. Sterben Soldaten dann, sind ihre Errungenschaften der letzten Stunden weg. Wer wiederum einen gegnerischen Spieler ausschaltet, und seine Beute kurz vor dessen Flucht von der Map klaut, wird von einem wahren Rausch an Glückshormonen belohnt.