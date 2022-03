Warzone: Entwickler verrät, warum es nur eine große Battle-Royale-Karte gibt

Von: Sven Galitzki

Warzone: Seit Season 1 geht das Battle Royale auf der neuen Karte Caldera weiter. Verdanks ist nicht mehr im Spiel © Activision (Montage)

Das wünschen sich viele Fans: Die Maps Verdansk und Caldera gleichzeitig in Warzone. Oder zumindest im Wechsel. Ein Entwickler erklärte nun, woran es scheitert.

Santa Monica, Kalifornien – Mit der Integration von CoD: Vanguard* und dem Start der gemeinsamen Season 1 ersetzte bei Warzone* die neue große Pazifik-Karte Caldera die alte große Haupt-Map Verdansk. Doch Caldera ist nicht jedermanns Sache. So manch einer wünscht sich Verdansk zurück, andere bevorzugen das kleinere, schnellere Rebirth Island. Worin sich ziemlich viele Fans und Spieler des hauseigenen Battle Royale von Call of Duty* aber einig sein dürften: Es wäre gut, wenn man beide große Karten regelmäßig spielen könnte. Auch die Entwickler befürworten diese Idee. Doch so simpel das auch klingen mag – die Umsetzung gestaltet sich offenbar alles andere als einfach.

*ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA