Warzone feiert Rebirth Reinforced – Alles zum neuen Event der Season 2 Reloaded

Von: Sven Galitzki

Warzone feiert das Revamp der beliebten Rebirth-Island-Map mit dem Rebirth-Reinforced-Event © Activision

Warzone feiert zum Start von Season 2 Reloaded das Revamp der beliebten Karte Rebirth Island mit einem eigenen Event – Rebirth Reinforced. Und das steckt drin.

Santa Monica, Kalifornien – Seit der Einführung der Pazifik-Map Caldera erfreut sich diese neue große Karte längst nicht bei allen Spielern des hauseigenen Battle Royale von Call of Duty* großer Beliebtheit. Viele bevorzugen seit dem Ende von Verdansk bis heute die kleinere Karte Rebirth Island, die schnellere Action auf kompakterem Raum bietet. Kurzum: Für so manchen verkörpert Rebirth Island die aktuell beliebteste Warzone*-Map. Und genau diese Map bekommt nun mit Season 2 Reloaded eine Überarbeitung spendiert. Damit sich möglichst viele Spieler das Ganze anschauen, wird Rebirth Island Reinforced, so der neue Name, derzeit mit einem eigenen Spezial-Event gefeiert.

ingame.de* verrät, welche Inhalte, Aufgaben und Belohnungen auf Sie bei Warzone im Zuge von Rebirth Reinforced warten.

Zudem gibt es allerlei nützliche Tipps für den Fall, dass Sie generell im Battle Royale von Call of Duty besser werden möchten – auch auf der frisch überarbeiteten Karte Rebirth Island Reinforced.