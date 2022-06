Warzone: Fernkampf-Meta in Season 3 Reloaded – die besten Waffen mit Setup

Von: Janik Boeck

Warzone: Das ist die Long Range Meta in Season 3 Reloaded © Activision (Montage)

Die Season 3 Reloaded von Warzone ist da. Das Mid-Season Update hat auch die Meta ein bisschen verändert. Das sind nun die besten Waffen für den Fernkampf.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone steckt voller Möglichkeiten, den Kampf anzugehen. Eine davon ist der Kampf auf lange Distanzen. Da Sniper in Season 3 Reloaded viel von ihrem früheren Glanz verloren haben, müssen andere Waffen herhalten. Am besten eigenen sich hier Sturmgewehre, weil sie die perfekte Mischung aus Präzision, Durchschlagskraft und Mobilität bieten.

ingame.de verrät die besten Waffen für den Kampf auf lange Distanzen in Warzone Season 3 Reloaded.

Mit dem Start von Season 3 Reloaded in Warzone hat sich auch an den Waffen einiges verändert. Zwar war das Update nicht ganz so einschneidend wie der Start von Season 3, dennoch sind die Neuerungen spürbar. An den Setups für die Meta-Waffen im Kampf auf lange Distanzen hat sich auch ein bisschen was getan.