Warzone: Profi von Anfänger platt gemacht – Fähigkeiten sind nicht alles

Von: Janik Boeck

Warzone: Ein Profi hatte gegen einen Noob kürzlich das Nachsehen © Activision

Warzone ist nicht leicht. Im Normalfall gewinnen gute Spieler gegen schlechte. Kürzlich besiegte ein Noob allerdings einen Pro – zur Freude der Fans.

Santa Monica, Kalifornien – Wer schon einmal Warzone* gespielt hat, wird es kennen: Das Gefühl, in einem Duell keine Chance gehabt zu haben, weil man einfach weniger Skill hatte. In der Regel gewinnen Pros gegen Noobs im Battle Royale von Activision*. Kürzlich wurde der Spieß allerdings umgedreht, als ein Noob einen Pro zerlegte. Während einige Fans das feiern, sehen andere dahinter eine Verschwörung.

Bei dem Pro, der in Warzone von einem Noob geschlagen wurde, handelt es sich um Faze Swagg. Um den Skill-Unterschied zwischen dem Pro und dem Noob einmal darzustellen: Faze Swagg hat eine KD von 4,48 (via cod.tracker), der Noob eine KD von 0,59 (via Reddit). *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.