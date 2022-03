Warzone plant fundamentale Änderung – Spieler sollen entscheiden, ob sie kommt

Von: Sven Galitzki

Teilen

Warzone: Das, was die Iron Trials ausmacht, soll auch für das reguläre Battle Royale kommen © Activision (Montage)

Die Warzone-Entwickler stellen für Season 2 Reloaded eine wichtige Änderung beim Battle Royale in Aussicht und lassen Spieler jetzt darüber abstimmen.

Santa Monica, Kalifornien – Bei Warzone*, dem hauseigenen Battle Royale von Call of Duty*, läuft aktuell die Season 2. In Kürze soll die Saison mit dem traditionellen Reloaded-Update aufgefrischt werden. Damit kommen einige weitere, frische Inhalte sowie Neuerungen ins Spiel. In diesem Zuge haben die Entwickler von Raven Software nun eine wichtige Änderung für die Season 2 Reloaded von Warzone angeteasert. Und so wie es aussieht, haben die Spieler bei dieser Änderung direkten Einfluss darauf, ob sie mit dem nächsten großen Patch ins Spiel kommt oder nicht.

ingame.de erklärt, was es mit der Änderung für Warzone auf sich hat und wie man mitbestimmen kann, ob sie kommt.

Zudem gibt es allerlei nützliche Tipps für den Fall, dass Sie generell im Battle Royale von Call of Duty besser werden möchten. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA