Warzone: PPSh-41 Setup – geheimer Buff macht Waffe zum TTK-Titan

Von: Janik Boeck

Teilen

Warzone: Die MP PPSh-41 ist laut Experten viel zu stark © Activision

Die PPSh-41 hat in Warzone Season 2 wohl einen geheimen Buff erhalten. Die Maschinenpistole hat nun die beste TTK im Spiel. So wird das PPSh-41 Setup gebaut.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone* wurde eine SMG über Nacht zum Superstar. Die PPSh-41 aus CoD Vanguard* hat scheinbar einen versteckten Buff erhalten. Der macht die Waffe im Battle Royale von Activision* laut CoD-Experten absolut overpowered. Die PPSh-41 wird durch ein bestimmtes Setup in Season 2 zur Waffe mit dem höchsten Schaden pro Sekunde.

ingame.de verrät, wie das Setup der PPSh-41 in Warzone Season 2 aussieht.*

Die Information stammt von zwei CoD-Experten: JGOD und TrueGameData. Nach dem Start der neuen Saison verkündete JGOD, die PPSh-41 hätte einen versteckten Buff erhalten, der in den Patch Notes von Warzone Season 2 nicht auftaucht. TrueGameData bestätigte dies im Anschluss mit seinen eigenen Werten. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.