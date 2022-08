Warzone-Profi zeigt beste SMG nach Update in Season 4 Reloaded

Von: Philipp Hansen

Warzone-Profi zeigt beste SMG nach Update in Season 4 Reloaded © YouTube FaZe Swagg

Warzone hat einen neuen, beste MP, wenn es nach Profi FaZe Swagg geht. Der Profi zeigt, warum die Waffe nach dem Update besser als die Alternativen ist.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone hat zwei dominante Platzhirsche hart generft. Der Profi FaZe Swagg hat aber den nächsten Geheimtipp, der jetzt die beste SMG nach dem großen Update sein soll. Der Streamer sagt zum Setup nur, dass es viel zu einfach sei, damit einen Sieg zu holen. Spieler lesen, welche alte Waffe jetzt in Call of Duty richtig aufräumt. Das ganze Setup des Experten gibts hier auf Deutsch

ingame.de zeigt die neue, beste SMG in Warzone vom Profi mit den goldenen Händen.

Das Setup für die MP5 aus Call of Duty Cold War stammt von FaZe Swagg. Der Streamer und YouTuber des bekanntesten E-Sport-Clans ist für seine Kill-reichen Videos bekannt. Swagg ist ein waschechter Profi. Das beweist auch der Fakt, dass der Profi seine Hände für fast 7 Millionen Euro versichern ließ.