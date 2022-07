Warzone: Radar Jammer endlich generft – Doch Fans fordern weitere Änderungen

Von: Daniel Neubert

Das neue Warzone Update nerft den Radar-Jammer! © Activision / Raven Software

In Warzone sorgte der Radar Jammer in der letzten Zeit für ordentlich Kritik. Nun wurde er vom Entwickler generft. Doch das geht vielen noch nicht weit genug.

Santa Monica, Kalifornien – Bei langlebigen Titeln wie Call of Duty: Warzone oder Fortnite ist es besonders wichtig, dass sie allen Spielern ein faires und ausgewogenes Spielerlebnis bieten. Insofern gibt es im Lebenszyklus von neuen Maps, Waffen und Items regelmäßig Patches, um das Spiel auszubalancieren. Das neueste Update vom 13.07. für Call of Duty: Warzone von Publisher Activision bringt jetzt eine Änderung, die Spielern auf Fortune‘s Keep und Rebirth Island das Leben leichter machen soll.

ingame.de verrät, warum so viele auf das neue Update in Call of Duty: Warzone gewartet haben und wie es sich auswirkt.

Am 13. Juli postete Raven Software, das Entwicklerstudio hinter Call of Duty: Warzone, einen Tweet, in dem es mitteilte, dass es ein neues Mini-Update für Warzone veröffentlicht hat. Außerdem will das Entwicklerteam weiter auf das Feedback der Fans hören, um zusätzliche Anpassungen vorzunehmen, wenn nötig.