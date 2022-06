Warzone 2: Release-Leak – Insider grenzt Zeitraum ein und nennt 2022

Von: Janik Boeck

Warzone 2: Release © Activision (Montage)

Der Release von Warzone 2 ist ein gut gehütetes Geheimnis. Nach ersten Leaks lässt sich das Datum eingrenzen. Hier erfahren Sie den möglichen Release-Termin.

Santa Monica, Kalifornien – Fans warten sehnsüchtig auf den Release von Warzone 2. Nachdem Warzone langsam zu sterben droht, dürstet es vielen nach einem frischen Spielerlebnis. Wann das neue Battle Royale von Activision erscheinen soll, ist noch ein Geheimnis. Nach einigen Leaks lässt sich der Zeitraum aber zumindest ungefähr bestimmen.

ingame.de verrät den geleakten Zeitraum für einen Release von Warzone 2.

Der Leak zum Release von Warzone 2 stammt übrigens von Tom Henderson. Der Insider hat sich in den letzten Jahren einen Ruf als zuverlässige Quelle für Vorab-Informationen erarbeitet. Unter anderem verriet er, dass für Warzone 2 eine zweite Map in Arbeit ist, die ungefähr so groß ist wie Rebirth Island. Im Zuge dessen ging er auch auf den Release von Warzone 2 ein.