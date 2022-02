Warzone: Mehr Kills in Resurgence – CoD-Experte zeigt Tipps und Tricks für Rebirth Island

Von: Janik Boeck

Warzone Rebirth Island © Activision (Montage)

Im Resurgence-Modus von Warzone herrscht deutlich mehr Action als im klassischen Battle Royale. Ein CoD-Experte zeigte nun, wie sich das ausnutzen lässt.

Santa Monica, Kalifornien – Resurgence ist ein extrem beliebter Modus in Warzone*. Durch die kleinere Map und die veränderten Spielmechaniken erleben Spieler mehr Action. Außerdem haben sie mehr Chancen, den Sieg zu holen. Doch wie erzielt man in diesem Spielmodus des Battle Royale von Activision* eigentlich möglichst viele Kills? Ein Experte für Call of Duty* verriet nun wichtige Tipps dafür.

