Warzone: CoD-Experte verrät, was Season 2 ändern muss, um nicht zu floppen

Von: Janik Boeck

Teilen

Warzone: Season 2 – CoD-Experte fordert deutliche Besserung © Activision (Montage)

Season 2 von Warzone muss einiges ändern. Das fordert ein CoD-Experte. Andernfalls sieht er schwarz für den Shooter von Activision.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone* könnte am Scheideweg stehen. Zumindest, wenn man einem CoD-Experten glaubt. Season 2 von Warzone und Vanguard* steht vor der Tür und beide Spiele von Activision* kämpfen mit einschneidenden Problemen. Wenn die Entwickler es nicht schaffen diese zu fixen, sieht es für düster für Call of Duty* aus.

ingame.de verrät, welche Dinge sich in Warzone Season 2 ändern müssen, damit es kein Flopp wird.*

Mehr zum Thema Warzone-Experte: Season 2 wird floppen, wenn diese 7 Probleme nicht behoben werden

Bei dem CoD-Experten handelt es sich um niemand geringeren als JGOD. Der ist unter Fans von Call of Duty für seine hilfreichen Videos rund um Warzone beliebt. Er hat unter anderem herausgefunden, dass „Cold War“-Waffen in Warzone besser sind als Vanguard-Waffen. Kurz vor dem Start von Season 2 in Warzone und Vanguard veröffentlichten JGOD nun ein Video, in dem er erklärte, was sich in Warzone ändern muss, damit die neue Saison kein erneuter Fehlschlag wird. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.