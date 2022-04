Warzone Season 3: Godzilla greift Caldera an – Wird die Insel zerstört?

Von: Janik Boeck

Warzone: Godzilla greift in Season 3 vermutlich Warzone an © Activision (Montage)

Godzilla greift die Warzone an. In Season 3 des Battle Royale von Call of Duty spielt das Urzeitmonster mit. Das könnte Godzilla für Caldera bedeuten.

Santa Monica, Kalifornien – Season 3 von Warzone* nähert sich mit Monster-Schritten – im wahrsten Sinne des Wortes. Leaks, Gerüchten und ersten Andeutungen zufolge könnte Godzilla in Season 3 einen Auftritt haben. Nach den ersten beiden Seasons, die für Fans größtenteils eher enttäuschend waren, stünde damit endlich mal wieder ein großes Event an. Stellt sich nur die Frage, was ein Angriff von Godzilla mit Caldera anstellt. Wird die Map von Warzone schon jetzt zerstört?

ingame.de verrät, wie wahrscheinlich eine Zerstörung von Caldera durch Godzilla ist.*

Das ist noch nicht klar. Die neue Season startet am 27. April. Offiziell wurde aber noch nicht einmal bestätigt, dass Godzilla in Season 3 kommt. Im ersten Trailer zu Season 3 von Warzone und einigen anderen, offiziellen Teasern, die inzwischen veröffentlicht wurden, gab es aber klare Andeutungen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.