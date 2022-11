Warzone 2: Unsichtbare Spieler – Katastrophaler Bug bringt unfairen Vorteil

Von: Joost Rademacher

In Warzone 2 macht ein unfairer Bug die Runde. Einige Spieler im Call of Duty Battle Royale werden gerade zum Opfer unsichtbarer Gegner.

Santa Monica – Allzu lang ist Warzone 2 noch nicht draußen, also hat das Spiel noch mit ein paar Kinderkrankheiten zu kämpfen. Kleinere Bugs und Glitches müssen die Spieler immer wieder mal hinnehmen, ein neu entdeckter Fehler könnte auf Dauer aber für echte Probleme sorgen. Seit Kurzem werden immer wieder Charaktere in Warzone 2 völlig unsichtbar und bekommen einen extrem unfairen Vorteil. Der Bug erinnert an ein altes Problem mit einem Skin aus dem ersten Warzone.

Perfekte Tarnung ist in Warzone 2 eigentlich unmöglich. Dennoch tauchen in letzter Zeit vermehrt Videos auf, in denen einigen Spieler scheinbar genau das gelingt. In mehreren Livestreams gab es schon Vorfälle, wo jemand aus dem Nichts von Gewehrfeuer niedergestreckt wurde – nur um in der Killcam zu sehen, dass der Gegner kaum mehr als ein paar Meter entfernt stand. Ein Bug scheint dafür zu sorgen, dass Spieler in Warzone 2 einfach unsichtbar werden.