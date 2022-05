Warzone: Untergrund-Transit-System erklärt – so funktioniert die Schnellreise

Von: Janik Boeck

Warzone: Transit-System im Untergrund © Activision

Warzone erhält eine neue Schnellreise-Funktion. Das Untergrund-Transit-System wird auf Caldera eingeführt. So funktioniert es.

Santa Monica, Kalifornien – Die Neuerungen in Warzone nehmen kein Ende. Nachdem mit Operation Monarch das erste große Event im Battle Royale von Activision stattfand, steht nun Season 3 Reloaded an. Das Mid-Season Update bringt ein neues Feature ins Spiel. Warzone bekommt das sogenannte Untergrund Transit-System, dass Spieler für die Schnellreise über die Map nutzen können.

ingame.de erklärt, wie das Schnellreise-System in Warzone funktioniert.

In Season 3 Reloaded von Warzone wird Caldera um eine neue Gameplay-Mechanik erweitert. Neben dem neuen H4 Blixen, das man in Warzone freischalten kann, gibt es noch weitere Änderungen. Nachdem Fans sich von Operation Monarch in Warzone Season 3 betrogen fühlten, soll das Battle Royale nun mit neuen Features überzeugen. Das Untergrund-Transit-System dient der Schnellreise über die Map und erinnert an die roten Türen in Verdansk.