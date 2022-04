Warzone: Verdansk-Rückkehr – Activision-Mitarbeiter lässt Fans hoffen

Von: Janik Boeck

Warzone: Verdansk-Rückkehr könnte 2023 anstehen © Activision (Montage)

Eine Verdansk-Rückkehr in Warzone steht ganz oben auf der Wunschliste der Fans. Ein Activision-Mitarbeiter kündigte diese nun für 2023 an.

Santa Monica, Kalifornien – Es ist einer der größten Wünsche der Fans von Warzone*: die Rückkehr der beliebten Map Verdansk. Nach der Integration von CoD Vanguard* und dem Start der neuen Karte Caldera war vielen schnell klar: Verdansk war die bessere Map. Der Wunsch der Fans nach einer Verdansk-Rückkehr scheint bei Activision* nicht auf taube Ohren gestoßen zu sein. Ein Mitarbeiter des Publishers sprach kürzlich davon, dass die beliebte Map schon 2023 wieder Einzug in Warzone erhalten solle.

ingame.de verrät, was es mit einer möglichen Verdansk-Rückkehr in Warzone auf sich hat.*

Die Info, dass Verdansk eine Rückkehr in Warzone feiern wird, stammt von Alex Summers. Der ist Live Operations Manager bei Activision und beaufsichtigt damit die Inhalte, die mit jeder Season im Spiel erscheinen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.