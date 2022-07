Wenn aus Erzfeinden Buddies werden – MontanaBlack und Tanzverbot auf Shopping-Tour

MontanaBlack und Tanzverbot rieten in der Vergangenheit immer wieder aneinander. Doch das Kriegsbeil haben die beiden anscheinend begraben.

Berlin – Die beiden Streamer MontanaBlack und Tanzverbot verbindet eine sehr turbulente Vergangenheit. Nachdem sich Tanzverbot kritisch zu den Casino-Streams des Twitch-Stars geäußert hatte, entfachte zwischen den beiden ein erbitterter Streit. Es folgten viele Videos und Livestreams der beiden, in denen sie sich zur Fehde äußerten. Eine Versöhnung der beiden hielten viele der Fans dabei für ausgeschlossen. Doch nun lichten sich die beiden Streamer überraschend beim gemeinsamen Stadtbummel ab. Und von der ehemaligen Rivalität fehlt jede Spur.

ingame.de verrät, warum die Shopping Tour von MontanaBlack und Tanzverbot etwas ganz besonderes ist.

Auf Instagram teilt MontanaBlack in seiner Story kurze Ausschnitte vom Shopping-Tag mit Tanzverbot. Die beiden waren anscheinend sehr erfolgreich und tragen eine Menge an ein Einkaufstüten mit sich. Tanzverbot scherzt darüber, dass MontanaBlack ihm seine Lieblings-Shirts vor der Nase wegschnappt. Und auch MontanaBlack hat einen Spruch auf Lager: „Warst du nicht der, der gesagt hat: Wollen wir später noch zum Potsdamer Platz?“. Damit deutet er wohl die Spielbank Berlin an, welche sich am Potsdamer Platz befindet. Ob die beiden anschließend wirklich noch ein Casino besuchten, bleibt wohl dennoch fraglich.