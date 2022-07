Wenn Banne nicht mehr reichen – Entwickler-Studio verklagt Internet-Troll

Von: Aileen Udowenko

Bungie macht Internet-Trollen eine Ansage. Nach Drohungen gegen Mitarbeiter verklagt das Unternehmen nun einen Spieler.

Seattle, Washington – Entwicklerstudios müssen leider immer wieder mit toxischen Fans umgehen. Die Internet-Trolle stürzen sich dabei gerne auf einen Spieletitel oder auch auf Mitarbeiter des Unternehmens. Teilweise kommt es sogar zu Gewaltandrohungen gegen einzelne Entwickler*innen. Wegen ihrer Anonymität im Internet fühlen sich viele der Trolle sicher bei ihren Machenschaften. Doch das Studio hinter Destiny 2 hat davon nun genug. Nachdem ein Spieler einen Mitarbeiter von Bungie bedroht hatte, erhebt das Unternehmen jetzt eine Klage gegen den Troll.

In der Vergangenheit mussten sich bereits mehrere Entwicklerstudios mit toxischen Fans herumschlagen. Auch eine Producerin von God of War: Ragnarök kann davon ein Lied singen. Denn Estelle Tigani wurde erst kürzlich auf ihren Social-Media-Kanälen sexuell belästigt, da Trolle von ihr das Release-Datum zum God of War Nachfolger erfahren wollten.