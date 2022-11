Pokémon GO: Der Community Day im November 2022 sorgt für ein Wiedersehen mit Dratini

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Community Day Classic im November 2022 – Event mit Dratini voll ausnutzen © Niantic / Nintendo

Am 05. November findet der nächste Community Day Classic in Pokémon GO statt. Ein altbekanntes Pokémon ist wieder mit dabei.

San Francisco – Der Community Day im November 2022 in Pokémon GO wird etwas ganz Besonderes. Mit Dratini gibt sich schließlich eines der beliebtesten Pokémon der allerersten Generation die Ehre, welches bereits im Februar 2018 den zweiten Community Day überhaupt unter seine Schirmherrschaft stellte. Da es sich bei diesem Community Day um einen sogenannte „Classic“ Ausgabe handelt, gibt es allerdings einige Besonderheiten, die eifrige Trainer beachten sollten. In unserem Artikel erklären wir, wie ihr das Meiste aus dem Community-Day rausholen könnt.

ingame.de verrät was hinter dem Community Day „Classic“ steckt und wie Spieler ihn am besten nutzen.

Der Community Day Classic orientiert sich an bestimmten Pokémon, die bereits einmal im Rampenlicht eines eigenen Community Days standen, um auch neuen Trainern die Möglichkeit zu bieten, entsprechende Pokémon zu fangen. Der Namenszusatz „Classic“ deutet dabei auch eine Rückbesinnung auf frühere Community Days an, so gibt es beispielsweise nicht so viele Boni wie an einem „normalen“ Community Day.