Knossi hat Angst vor Bären-Attacken bei 7 vs. Wild

Von: Aileen Udowenko

Knossi in Panik vor Bären-Besuch bei 7 vs Wild: „Das ist alles kein Spaß“ © unsplash / Knossi (Montage)

Knossi verschlägt es bei 7 vs. Wild Staffel 3 in die Wildnis von Kanada. Besonder vor Bären-Attacken hat der Streamer Angst.

Hamburg – Die Teams für 7 vs. Wild stehen fest. Und noch dieses Jahr geht es für die Kandidaten in die Wildnis von Kanada. Allerdings werden im Norden von Amerika möglicherweise nicht nur die Temperaturen zum Problem für die Teilnehmer der YouTube-Show. Denn auch wilde Tiere sind in den Wäldern heimisch und vor diesen fürchtet sich Knossi bereits jetzt.

ingame.de berichtet von den Ängsten von Knossi bei 7 vs. Wild.

Knossi steckt mitten in den Vorbereitungen zu 7 vs. Wild. Zusammen mit seinem Teamkameraden Sascha Huber muss er in der Wildnis von Kanada 14 Tage überleben. Um sich vorab echte Survival-Tipps zu sichern, spricht er mit seinem ehemaligen Kontrahenten aus der zweiten Staffel, Ottogerd Karasch. Dieser kann den Twitch-Star allerdings nicht beruhigen, sondern sorgt für noch mehr Panik bei Knossi.