Wildcard-Bewerberin beeindruckt Fans von 7 vs. Wild

7 vs. Wild Staffel 3: Wildcard-Bewerberin wird bei Fans sofort Favoritin – „Richtige Powerfrau“

Frauenpower

Von Aileen Udowenko schließen

Eine Wildcard-Bewerberin für 7 vs. Wild Staffel 3 hat es den Fans besonders angetan. Sophia Kuhlmann gilt schon jetzt als absolute Favoritin.

Oppenau – Mit ihrer Bewerbung für die Wildcard von 7 vs. Wild Staffel 3 hat Sophia Kuhlmann auf YouTube Fans der Survival-Show komplett in ihren Bann gezogen hat. Doch anders als der Anfang vermuten lässt, verbirgt sich hinter dem Video keine naive Bewerberin, sondern eine taffe Schreinerin.

Auf YouTube häufen sich die Wildcard-Bewerbungen zu 7 vs. Wild. Einige davon stechen durch ihre Kreativität besonders hervor. So auch die Bewerbung der 22-jährigen Sophia Kuhlmann. Unter dem Titel „Blondine bewirbt sich bei 7 vs. Wild“ stellt sie ihr Video auf YouTube online.