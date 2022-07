Fans kritisieren Fritz Meinecke: „7 vs. Wild“-Schöpfer reißt sexistischen Witz

Von: Janik Boeck

Fritz Meinecke: Fans kritisieren sexistischen Kommentar © YouTube: Fritz Meinecke

Fritz Meinecke nimmt Zuschauer mit auf spannende Abenteuer. Eines davon führte in zuletzt nach Istanbul. Auf der Reise schoss er allerdings übers Ziel hinaus.

Magdeburg – Normalerweise unterhält der Survival-YouTuber Fritz Meinecke seine Fans mit spannenden Abenteuern. Seine Videos begeistern Millionen Zuschauer zu den Themen Survival in der Wildnis, Umweltschutz und Tierschutz. In einem aktuellen Video fällt der Influencer allerdings eher durch einen sexistischen Kommentar auf, der den Zuschauern sauer aufstößt.

ingame.de erklärt die Hintergründe des sexistischen Kommentars von Fritz Meinecke.

Fritz Meinecke ist einer der größten Outdoor-YouTube in Deutschland. Als Schöpfer und Teilnehmer der Erfolgsserie 7 vs. Wild hat er sich in die Abo-Box vieler Fans gearbeitet. Er wird auch einer der Teilnehmer von 7 vs. Wild Staffel 2 sein. Bis die Dreharbeiten beginnen, vertreibt sich der YouTuber die Zeit allerdings mit anderen Projekten. Auf seinem YouTube-Kanal läuft derzeit eine Serie, in der er mit Freunden mit dem Fahrrad von Berlin nach Istanbul fährt.