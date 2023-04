Wo findet Staffel 3 von 7 vs. Wild statt?

Von: Noah Struthoff

7 vs. Wild Staffel 3 ist offiziell © Instagram: 7vswild

Die 3. Staffel von 7 vs. Wild ist bekannt. Fritz Meinecke hat bereits verraten, wo nach einen geeigneten Drehort gesucht wird.

Kanada – In 2023 wird noch die 3. Staffel von 7 vs. Wild stattfinden. Erfinder und Teilnehmer Fritz Meinecke hat dabei die ersten Details der Sendung verraten und schon zahlreiche Regeländerungen offengelegt. Besonders heiß erwartet wurde dabei die Location der 3. Staffel – also der Ort, an dem die Teilnehmer überleben müssen.

ingame.de verrät die geplante Location und erklärt, warum der Ort nicht gegenteiliger zu Staffel 2 sein kann.

Während in der 2. Staffel an einem warmen Ort auf einer tropischen Insel gedreht wurde, geht es dieses Mal deutlich kälter zu und andere Gefahren, wie wilde Tiere, lauern auf die Teilnehmer. Es dürfte also wieder spannend werden.