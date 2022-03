World of Warcraft: Race to World First gestartet – alles zum Twitch-Event

Von: Christian Böttcher

WoW: Race to World First (RWF) läuft – Start, Bosse, Firstkills und Top-Gilden © Echo Esports

Für Fans von World of Warcraft ist es das Event des Jahres: Das Race to World First. Aktuell streiten die weltweit besten Spieler um die Krone. Alles zum Event.

Hamburg – World of Warcraft steht Kopf. Mit dem neuen Raid Mausoleum der Ersten starten die Gilden weltweit erneut ins Race to World First (RWF). Doch das Mega-Event findet nicht nur über Twitch statt. Mitten in Hamburg tobt der E-Sport, denn die Top-Gilde Echo hat es sich im größten Gaming Haus Europas gemütlich gemacht, um die Krone zu holen.

ingame.de* verrät, was Sie über das Twitch-Event des Jahres wissen müssen und wer die besten Chancen hat.

Was ist das Race to World First (RWF)? Beim Race to World First, kurz RWF, handelt es sich um das größte kompetitive Event für alle Raider*innen in World of Warcraft. Zum Start eines neuen Raidtiers kämpfen die besten Gilden der Welt um die Krone. Die Idee dahinter: Wer zuerst den Endboss des aktuellen Raids bezwingt, gewinnt das Rennen um den weltweit ersten Kill und darf sich fortan „Beste Raidgilde der Welt“ nennen. Bis vor einigen Jahren fand das Event im stillen Kämmerlein hinter verschlossenen Türen statt.

Inzwischen machen die besten Gilden der Welt daraus ein großes Twitch-Event. Die europäische Top-Gilde Echo zeigt jedoch nicht nur ihren kompletten Progress über die Streaming-Plattform von Amazon. Echo bringt das RWF endlich zurück nach Deutschland – ins größte Gaming Haus Europas: die RCADIA. Die komplette Gilde hat sich für mehrere Wochen in das integrierte Hotel in Hamburg Bergedorf eingemietet und veranstaltet vor Ort Interviews, Autogrammstunden und gibt Blicke hinter die Kulissen des Mega-Events.