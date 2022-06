Hideo Kojima arbeitet an langjährigem Wunschprojekt für die Xbox Series X

Von: Jonas Dirkes

Altmeister Hideo Kojima arbeitet an einem neuen Spiel für die Xbox Series X. Der Entwickler will das Projekt schon seit langer Zeit verwirklichen.

Hamburg – Auf dem großen Xbox x Bethesda Games Showcase mangelte es nicht an Überraschungen. Neben reichlich Trailern, Release-Terminen und einer großen Portion „Xbox Exclusives“, bekam auch Entwicklerlegende Hideo Kojima Raum in der großen Xbox-Show spendiert. Zusammen mit dem Head of Xbox Phil Spencer kündigte der Schöpfer von Metal Gear und Death Stranding an, an einer brandneuen Marke für die Xbox Series X zu arbeiten, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Was wissen wir bereits über das neue Xbox-Spiel von Hideo Kojima? Während des Xbox x Bethesda Games Showcase verriet Hideo Kojima noch nicht sonderlich viel über sein neues Baby. Die Entwicklerlegende blieb wie gewohnt sehr vage in seinen Äußerungen. Sein neues Spiel für die Xbox sei außergewöhnlich, noch nie da gewesen und stütze sich auf die Power der Microsoft Cloud:

It’s a completely new Game, one that no one has ever experienced or seen before. I’ve waited very long for the day when I could finally start to create it. With Microsoft’s cutting edge cloud technology and the change in the industry’s trend, it has now become possible to challenge myself to make this never-before-seen concept.