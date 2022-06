Leon Machère vs. Kaan Yavi: Hier gehts zum YouTube-Livestream des Boxkampfes

Von: Josh Großmann

Teilen

Leon Machère vs. Kaan Yavi: Hier gehts zum YouTube-Livestream des Boxkampfes © Imago

Am Samstag treffen Leon Machère und Kaan Yavi im Ring aufeinander. Das große Box-Event wird live auf YouTube übertragen – hier findet man den Stream.

Hamburg – Am Samstagabend findet die nächste Universum Boxing Night statt. Beim YouTube-Boxkampf treffen wieder einige Influencer aufeinander, um ihre Differenzen im Ring zu klären. Highlight des Abends wird Leon Machère vs. Kaan Yavi sein, die alles geben werden, um einen spannenden Kampf zu liefern. Der Fight wird live auf YouTube übertragen und in einem kostenlosen Livestream allen Schaulustigen zur Verfügung stehen.

ingame.de enthüllt, wie, wo und wann man Leon Machère vs. Kaan Yavi live im Stream verfolgen kann.

Mehr zum Thema Leon Machère vs Kaan Yavi: Livestream – Hier könnt ihr heute den Kampf sehen

Seit geraumer Zeit sind Boxkämpfe zwischen YouTubern und anderen Influencern extrem beliebt bei den Fans. Universum Boxing veranstaltet regelmäßig große Events, bei denen sich Internet-Stars im Ring beweisen können. Leon Machère ist kein Neuling und will seinen Kontrahenten Kaan Yavi in die Schranken weisen. Auch weitere Influencer werden am Samstagabend zu sehen sein.