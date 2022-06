Kinderbonus in Höhe von 100 Euro: Wann können Eltern mit dem Geld rechnen?

Von: Anne Hund

Teilen

Die Auszahlung des Kinderbonus läuft automatisch. © Marcel Kusch/dpa

Für jedes Kind, für das Kindergeld gezahlt wird, soll es in diesem Jahr einen einmaligen Kinderbonus geben. Die Auszahlung an Familien läuft automatisch.

Für jedes Kind, für das Kindergeld gezahlt wird, soll es in diesem Jahr einen 100-Euro-Kinderbonus geben. Diesem Vorhaben hatte der Bundesrat bereits am 20. Mai zugestimmt. Wann können Eltern in etwa mit dem Geld rechnen? „Die Auszahlung läuft automatisch und kommt voraussichtlich im Juli“, hatte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) damals berichtet.

Wann wird der 100-Euro-Kinderbonus an Familien ausgezahlt?

Den einmaligen Kinderbonus in Höhe von 100 Euro pro Kind gebe es für Familien, die für ihre Kinder Kindergeld beziehen, zum Kindergeld automatisch, wie auch die Lohnsteuerhilfe (Lohi) Bayern in der Folge mitteilte. Die Auszahlung erfolge über die Familienkassen im Juli, so die Lohi in ihrer Mitteilung vom 24. Mai.

In einem Online-Beitrag des ARD-Magazins „Brisant“ auf dem Portal mdr.de (Stand: 7. Juni) heißt es zudem: „Aussagen von Politikern zufolge soll der Bonus bereits im Juli auf den Konten der Familien landen.“ Ausgezahlt werde der Betrag von der zuständigen Familienkasse – zusammen mit dem Kindergeld.

Kinderbonus: Das müssen Sie bei der nächsten Steuererklärung angeben

„Der Kinderbonus ist bei der Steuererklärung anzugeben, da er auf den Kinderfreibetrag angerechnet wird“, so zudem der Hinweis der Lohi Bayern. Bei Sozialleistungsempfängern werde er nicht als Einkommen berücksichtigt, „sodass er in voller Höhe zur Verfügung steht“.

Die Zeit vor dem Euro: Wer kennt diese Währungen noch? Fotostrecke ansehen

Entlastungspaket der Ampel – nicht nur Hilfe für Familien

Der Kinderbonus ist Teil des Entlastungspakets, das wegen der gestiegenen Kosten für finanzielle Unterstützung auch im Bereich Steuern, Energie und Verkehr sorgen soll. ahu