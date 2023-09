Trinkgeld online geben – kommt es wirklich bei Lieferanten und Fahrern an?

Von: Anna Heyers

In der heutigen Zeit geben immer mehr Menschen Trinkgeld über Apps. Doch kommt es online auch wirklich bei den Lieferanten an? Wir zeigen, wie Kunden das sicherstellen können.

In der heutigen digitalen Welt ist es längst üblich geworden, diverse Dienstleistungen online zu bestellen und dabei auch direkt Trinkgeld über eine App zu geben. Doch stellt sich die Frage, ob dieses Trinkgeld tatsächlich bei den Lieferanten und Fahrern ankommt, die oft einen guten Service bieten. Wir zeigen, wie Kunden sicherstellen können, wer das Trinkgeld bekommt.

Die Funktionsweise des Online-Trinkgelds

Egal ob bei Pizza oder beim Lebensmitteleinkauf – Trinkgeld für Lieferanten & Co. ist immer optional. Aber: Wer es geben möchte, macht das am besten in bar. Denn so kommt es sicher an der richtigen Stelle an. (Symbolfoto) © Westend61/Imago

Um das Trinkgeld online zu geben, verwenden viele Plattformen und Lieferdienste spezielle Apps oder Zahlungswege. Kunden haben dabei oft die Möglichkeit, den gewünschten Betrag anzugeben oder aus vordefinierten Optionen zu wählen. Der Betrag wird dann der Gesamtzahlung hinzugefügt und elektronisch übertragen.

Übrigens: Als Faustregel kann man in Deutschland immer etwa zehn Prozent der Rechnungssumme als Trinkgeld geben. Aber: Trinkgeld zu geben ist keine Pflicht, sondern immer freiwillig.

Das Dilemma der Verteilung

Ein häufig diskutiertes Problem ist, ob das Online-Trinkgeld tatsächlich bei den Lieferanten und Fahrern ankommt oder ob es stattdessen in den Taschen der Unternehmen landet. Bei dem Bringdienst Lieferando steht auf der Homepage: „Fahrer:innen, die bei Lieferando.de angestellt sind, erhalten ihr Trinkgeld als Teil ihres Gehalts am Ende eines jeden Monats. Partner, die ihre eigenen Fahrer:innen beschäftigen, sind dafür verantwortlich, die Trinkgelder entsprechend zu verteilen.“ Bei Wolt ist Ähnliches zu lesen: „Von dem Trinkgeld werden keine Steuern oder Sonstiges abgezogen. Der*die Kurier*in erhält den vollen Betrag mit dem Gehalt am Ende des Monats.“

Was Kunden machen können

Die beste Möglichkeit, sicherzustellen, dass das Trinkgeld tatsächlich beim Fahrer ankommt, ist es, den gewünschten Betrag in bar und persönlich zu übergeben. Obwohl das Online-Trinkgeld eine bequeme Option sein mag, gibt es immer noch Unsicherheiten hinsichtlich der Verteilung. Indem Kunden das Trinkgeld direkt an den Fahrer übergeben, können sie sicherstellen, dass ihre Wertschätzungsgeste persönlich und unmittelbar ankommt.

Diese direkte Form der Anerkennung stärkt nicht nur die Bindung zwischen Kunde und Fahrer, sondern bietet auch eine Gewissheit, dass das Trinkgeld seinem eigentlichen Zweck dient – die Arbeit und den Service des Fahrers zu honorieren.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.