Rentensteuer sinkt drastisch: Welche Jahrgänge profitieren am meisten?

Von: Jasmin Pospiech

Die Inflation bereitet vielen Deutschen Kummer. Die Regierung will sie entlasten. Nun soll die Rentensteuer erheblich sinken und für Geldsegen sorgen.

Die Ampelkoalition will die Bürger weiter entlasten. Dazu hat sie bereits ein Entlastungspaket geschnürt und einige Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket auf den Weg gebracht. Allerdings hat es Rentner und Rentnerinnen anfangs nicht bedacht. Doch da die explodierenden Lebensmittel- und Energiepreise aufgrund der Ukraine-Krise besonders Ruheständler hart trifft, plant die Bundesregierung eine neue Rentenbesteuerung. Diese hat sie bereits vor einigen Monaten angekündigt.

Grundsätzlich zahlen Beschäftigte hierzulande Steuern auf Versicherungsbeiträge, bis sie in den Ruhestand gehen. Anschließend müssen Sie diese auf die Rente entrichten. Doch in Zukunft soll die gesetzliche Rentenauszahlung voll versteuert werden, Beiträge während der Erwerbstätigkeit sind jedoch komplett und in voller Höhe steuerlich geltend zu machen.

Wer profitiert am meisten von der neuen Rentenbesteuerung? (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, könnte die neue Rentenbesteuerung Steuerzahler schließlich um bis zu 23.500 Euro entlasten. Anhand von Beispielrechnungen habe man herausgefunden, dass besonders der Jahrgang 1975 von der neuen Regelung profitieren wird. Und wer aktuell als Durchschnittsverdiener mit einem Bruttogehalt von 3.250 Euro gilt, der darf sich über einen Steuervorteil von circa 12.500 Euro freuen, heißt es weiter. Spitzenverdiener, die über der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze der Rentenbeiträge (in Westdeutschland aktuell bei 7.050 Euro) liegt, fällt der Vorteil fast doppelt so hoch aus: Sie erhalten 23.522 Euro.

Rentensteuer sinkt drastisch: Das steckt dahinter

Hintergrund für die Rentenanpassung ist ein Urteil des Bundesfinanzhofs. Dieser hat eine Änderung der Rentensteuerformel bereits im Mai vergangenen Jahres gefordert. Ansonsten wäre die Folge eine Doppelbesteuerung von Rentner und Rentnerinnen. Dies müsse man verhindern, weshalb die Ampelkoalition entsprechend reagiert hat. Seit dem 01. Juli 2022 erhalten Ruheständler zudem mehr Geld. Das Bundeskabinett hat beschlossen, dass die Rente um zwischen fünf bis sechs Prozent erhöht werden solle.

Demnach dürfen sich Rentner und Rentnerinnen über die größte Rentenerhöhung seit Jahrzehnten freuen und durchschnittlich 35 Euro mehr im Monat erhalten. Außerdem werden die Renten auch zukünftig jedes Jahr zum 01. Juli abhängig von der Lohnentwicklung angepasst. Sinken die Löhne, wird durch die geltende Rentengarantie verhindert, dass das mit den Altersbezügen allerdings nicht geschieht.