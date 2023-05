Arbeitszeit reduzieren, ohne auf Gehalt zu verzichten: Hallo Minijob

520 Euro zusätzlich

Gefangen im Hamsterrad der 40-Stunden-Woche? Eine Möglichkeit auszubrechen, ohne auf Gehalt zu verzichten, ist der Minijob.

Wer in seiner aktuellen Jobsituation frustriert ist, sollte aktiv werden und das eigene berufliche Glück in Angriff nehmen. Nur wie? Viele scheuen sich, den Job zu wechseln oder einen kompletten Quereinstieg zu wagen, weil sie befürchten, dann weniger zu verdienen als im aktuellen Job.

Arbeitszeit reduzieren: Statt fünf, vier Tage arbeiten

Doch vielleicht muss nicht sofort alles umgekrempelt werden. Es gibt schließlich auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel können Sie in Ihrem Hauptberuf die Arbeitszeit reduzieren und statt fünf, vier Tage arbeiten. Für viele ist bereits das eine enorme Entlastung. Denn 40 Stunden in der Woche zu buckeln, bringt viele an ihre Grenzen, wie eine Diskussion auf Reddit zeigt.

Gehaltsverlust mit einem Minijob ausgleichen

Was klar ist, wenn Sie weniger arbeiten, werden Sie auch weniger verdienen. Wer sich aber finanziell nicht verschlechtern möchte, kann mit einem Minijob die Einbußen ausgleichen. Der Vorteil von Minijobs ist, dass in der Regel Ihr Bruttogehalt auf Ihrem Konto landet. Während Sie in Ihrem Vollzeitjob, je nach Steuerklasse, zum Teil über 40 Prozent abgeben müssen, ist das bei einem 520-Euro-Job nicht der Fall. Der Nachteil: 520 Euro sind die Obergrenze, mehr können Sie nicht verdienen. Außerdem sind Sie nicht versichert, da Sie keine Sozialabgaben zahlen. Sie sollten sich daher umfassend zu dem Thema informieren und weitere Vorteile und Nachteile eines Minjobs für sich abwägen.

Wie viel reduzieren? Den richtigen Minijob wählen

Wer sich dafür entschieden hat, die Arbeitszeit im Hauptberuf zu reduzieren und sich einen Minijob zu suchen, kann jetzt den Taschenrechner zücken. Da Sie mit einem 520-Euro-Job in der Regel auch 520 Euro ausgezahlt bekommen, können Sie berechnen, wie viel Arbeitszeit Sie dafür im Hauptjob reduzieren können. Und dann gilt es natürlich, den richtigen Minijob zu wählen. Vom Eisverkäufer, zum Kellner oder Babysitter – Minijobs gibt es wie Sand am Meer. Ein Tipp: Suchen Sie sich einen Minijob, der Ihnen Freude bereitet, denn dafür haben Sie ja die Arbeitszeit in Ihrem Hauptberuf reduziert.

