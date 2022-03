40 Prozent der Deutschen wollen an Atomkraft und Kohle festhalten

Von: Janine Napirca

Einer von Verivox online durchgeführten repräsentativen Umfrage zufolge wollen 40 Prozent der Deutschen erstmal an Atomkraft und Kohleenergie festhalten.

Aufgrund der steigenden Energiepreise* und der hohen Inflationsrate, denen die Bundesregierung mit einem Entlastungspaket entgegentritt, befürworten einer vom Vergleichsportal Verivox durchgeführten repräsentativen Umfrage zufolge immer mehr Menschen Atomkraft und Kohleenergie. Vier von zehn der online Befragten sprechen sich dem Bericht nach für eine Verlängerung der Atomkraft und Kohleenergie aus, wenn dadurch die Strompreise wieder sinken. Wie Sie Ihr Geld vor der Inflation retten können, lesen Sie hier.

Im Auftrag von Verivox hat das Marktforschungsinstitut Innofact im März 2022 insgesamt 1.011 Personen im Alter von 18 bis 69 Jahren online befragt. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit.

Durch den Ukraine-Krieg sind die Energiepreise in Deutschland stark gestiegen. Die Bevölkerung sorgt sich laut Bericht unabhängig von Alter, Einkommen und Geschlecht vor hohen Energiepreisen:

Quelle: Verivox

„Die Sorge vor hohen Energiepreisen ist sehr berechtigt. Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben die bereits im Vorfeld stark gestiegenen Großhandelspreise für Strom erneut deutlich angezogen. Der Preis für eine Megawattstunde zur Lieferung im kommenden Jahr liegt aktuell bei rund 160 Euro – im langjährigen Mittel bewegt er sich zwischen 35 und 55 Euro. In den kommenden Monaten werden das auch die privaten Haushalte in Form weiter steigender Strompreise zu spüren bekommen.“