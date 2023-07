BAföG 2024: Darum könnten Studierende zukünftig weniger Geld erhalten

Von: Anna Heyers

Der neue Haushaltsentwurf für 2024 steht fest. Sparmaßnahmen finden fast in allen Bereichen statt – auch bei der Bildung. Was das für BAföG-Empfänger bedeuten könnte.

Jedes Jahr erhalten Tausende junge Menschen BAföG. 2021 haben dem Statistischem Bundesamt zufolge 623.000 Personen in Deutschland die Hilfe erhalten, 155.000 davon waren Schüler, 468.000 Studierende. Mit den BAföG-Beträgen fördert der Staat diejenigen, die während ihrer Ausbildung mit wenig Geld auskommen müssen. Laut Finanztip bekommen Studierende „seit dem Wintersemester 2022/23 bis zu 934 Euro im Monat, Azubis und Schüler etwas weniger.“ Die Beträge verringern sich, wenn der Studierende selbst, seine Eltern oder der Lebenspartner ein gutes Gehalt verdienen.

Doch wie wird das in Zukunft aussehen? Der Haushaltsentwurf für 2024 steht und von den zahlreichen Sparplänen ist auch das Bundesbildungsministerium betroffen. Wie Deutschlandfunk schreibt, soll das Budget „um 5,4 Prozent kleiner ausfallen als dieses Jahr – das sind rund 1,16 Milliarden Euro weniger.“ Aber was bedeutet das für das BAföG?

Haushaltsentwurf 2024: Ist das BAföG von den Sparmaßnahmen betroffen?

Bei einer Kürzung von mehr als einer Milliarde Euro sind viele Bereiche des Bundesbildungsministeriums betroffen. Darunter eben auch die BAföG-Zahlungen: Bislang waren etwa 1,8 Milliarden Euro im Jahr verfügbar. Nach den geplanten Sparmaßnahmen werden es nur noch 1,4 Milliarden Euro sein. Ob das auch bedeutet, dass Studierende jetzt weniger Geld erhalten?

Was bedeutet BAföG? Eigentlich steht die Abkürzung BAföG für das Bundes­ausbildungs­förderungs­gesetz (§ 68 Nr. 1 SGB I). Das Kürzel wird aber umgangssprachlich auch für die Sozialleistungen für Studierende und Schüler verwendet.

Hier besteht immer noch Hoffnung. Denn laut dem ZDF sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP): „Die Leistungen nach dem Bafög werden keineswegs gekürzt. […] Es handelt sich um eine gesetzliche Leistung, die auf jeden Fall gewährt wird. Jeder einzelne Berechtigte wird seine Leistungen in vollem Umfang erhalten.“

Erstmal keine Kürzungen der BAföG-Beiträge zu erwarten

Laut Stark-Watzinger wird es also erst einmal keine Kürzungen für die Studierenden und Schüler geben, zumindest nicht im Rahmen des Haushaltsentwurfs 2024. Die 1,4 Milliarden sind eher als Richtwert zu verstehen, an dem sich das Bundesbildungsministerium orientieren möchte.

Was die Bafög-Empfänger an Beträgen erhalten, ist, wie bisher auch, an den eigenen Einkünften und den Gehältern der Eltern oder Lebenspartner zu berechnen. Hier eine Übersicht, wie viel Förderung laut Finanztip maximal möglich ist:

Noch zu Hause bei Eltern eigene Wohnung Unis, höhere Fachschulen etc. 633 € 934 € Abendgymnasien, weiterführende Fachschulen etc. 602 € 900 € Abendschulen (Haut-/Realschule), weiterführende Fachoberschulen etc. 596 € 858 € Berufsfachschulen 384 € 754 € Schüler, erster Bildungsweg, Fachschulen / 754 € pro eigenem Kind + 160 € + 160 €