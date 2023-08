So viel Geld können Sie auf einmal am Automaten abheben

Von: Ulrike Hanninger

Der einfachste Weg, um an Bargeld zu kommen, ist ein kurzer Stopp am Automaten. Die Höhe des Betrags ist jedoch durch ein Tageslimit begrenzt.

Unbegrenzt Bargeld abzuheben ist an den meisten Geldautomaten nicht möglich. Ein sogenanntes Tageslimit bestimmt die Höhe. Banken, Geldinstitute und Finanzdienstleister haben diese Sperre zum Schutz des Vermögens ihrer Kunden eingerichtet. Das Limit verhindert, dass Kriminelle Konten auf einmal leerräumen können. Der Nachteil: Nicht alle Kunden kennen ihr Tageslimit und kommen deshalb manchmal nicht schnell genug an ihr Geld.

Wie viel Geld kann man pro Tag am Automaten abheben?

In Deutschland können Kunden meist nicht mehr als 1.000 Euro am Tag vom Geldautomaten abheben. © Rolf Poss/imago

Ob Sparkasse, Raiffeisenbank oder Postbank: Das Tageslimit legt das jeweilige Geldinstitut fest. Die Höhe kann zudem von Filiale zu Filiale variieren. Achtung: Beim Bezahlen und Abheben im Ausland gelten wiederum andere Regeln, die teilweise sogar Kosten verursachen.

Durchschnittlich können Kunden in Deutschland aber bis zu 1.000 Euro pro Tag abheben. Pro Woche sind es im Schnitt 4.000 bis 10.000 Euro, wobei das persönliche Limit noch einmal individuell in Absprache mit der Bank festgelegt werden kann. In Supermärkten, in den man mittlerweile ebenfalls oft Geld abheben kann, ist die Auszahlungssumme in der Regel nicht höher als 200 Euro.

Wie kann ich mein Tageslimit ändern?

Um sein Limit zu erhöhen oder zu verringern, wendet man sich direkt an seine Bank und vereinbart einen persönlichen Termin mit seinem zuständigen Berater. Manche Geldinstitute bieten diesen Service auch online an, sodass man den Betrag bequem in der App oder über das Online-Banking im Browser ändern kann.

Den Verfügungsrahmen können Sie also jederzeit an Ihren Bedarf anpassen. Sind einmalige Barbeträge fällig, etwa um einen Gebrauchtwagen zu kaufen, raten Banken dazu, das Limit nur kurzfristig anzuheben. Andernfalls entfällt auf lange Sicht der Diebstahlschutz, der mit der Deckelung einhergeht. Und gerade am Geldautomaten sollte man sich unbedingt vor Betrügern schützen.

Mehr Geld bekommen Sie am Bankschalter

Benötigt man kurzfristig Summen, die über die gängigen 1.000 Euro hinausgehen, ist der Bankschalter die richtige Anlaufstelle. Hier können generell höhere Beträge abgehoben werden, aber auch diese sind nach oben hin gedeckelt. Als Richtwert gilt: Wer sich Summen von etwa 15.000 Euro aufwärts auszahlen lassen möchte, sollte dies zwei bis drei Tage vorher ankündigen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Filiale auch genügend Bargeld vor Ort hat.