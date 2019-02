Riesen-Überraschung in "Bares für Rares": Taxifahrer perplex, wie viel diese Becher wert sind

Eigentlich hatte er keine großen Erwartungen: Als Reinhard Faust in die Sendung von "Bares für Rares" kam, hatte er nicht mit dem gerechnet, was die Expertin für ihn bereithielt.

Einst kaufte Reinhard Faust für gerade mal zwei Euro zwei silberne Becher auf einem Flohmarkt. Nun wollte er sie in "Bares für Rares" zu Geld machen - große Erwartungen hatte er jedoch nicht. Faust, der von Beruf Taxifahrer ist, wollte dennoch sein Glück in der erfolgreichen Trödelshow versuchen. Mit Erfolg.

"Bares für Rares": Zwei unscheinbare Silberbecher stellen sich als uralter Schatz heraus

Sobald Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel die Silberbecher erblickte, erkannte sie ihren wahren Wert. Schnell war klar: Einer der Becher stellte sich sogar als wahre Antiquität heraus: "Was wir hier haben, sind zwei schöne, schlichte, deutsche Silberbecher", so Dr. Rezepa-Zabel. "Es sind unterschiedliche Weinbecher. Der eine ist aus einem gewalzten Stück Silberblech mit dem Boden zusammengelötet."

Aufschluss über sein tatsächliches Alter gab der Expertin schließlich die Lotmarke. So soll dieser aus dem 19. Jahrhundert stammen! Doch was ist mit dem zweiten Becher - ist dieser etwa am Ende nur Ramsch? "Er ist nicht maschinell gewalzt, sondern aus einem Silberblech gehämmert und dicker als der andere", erklärte die Expertin weiter.

Doch es kam für den Verkäufer noch besser: Der Becher war innen vergoldet und wies sogar eine Gravur auf. Auf dem Boden befanden sich mehrere Stempel. Darunter auch der "Augsburger Pinienzapfen", der den Becher auf das Ende des 17. Jahrhunderts zurückdatierte. Damit war er nicht nur besonders selten, sondern auch sehr wertvoll - bis zu 1.000 Euro lautete schließlich Rezepa-Zabels abschließende Expertise.

Verkäufer glücklich über Expertise - doch sehen die Händler das genauso?

Der erste Becher sollte dagegen "nur" etwa 100 Euro einbringen, insgesamt konnte Verkäufer Reinhard Faust wohl mit bis zu 1.100 Euro rechnen. Nicht schlecht für einen Flohmarktfund! "Diese Expertise hat mich jetzt umgehauen, das hätte ich niemals erwartet", so der Taxifahrer überrascht.

In der Händlerrunde angekommen, wurden dem 60-Jährigen schließlich 600 Euro für beide angeboten. Der Verkäufer schlug zufrieden ein - mit den Worten, dass er am Ende schließlich mehr bekam, als er anfangs erhofft hatte.

