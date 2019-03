"Bares für Rares" (ZDF): Das sagt Horst Lichter über seinen Abschied aus der TV-Show

Das ist gerade der Erfolg des Herrn Lichter. Er ist der optimale Moderator. Es ist quasi Kunst & Krempel auf RTL-Format. K&K fürs Prekariat. Und er kokettiert geradezu mit seinem Nicht-Wissen.

Er sagt damit: "Schaut her, ich bin genau so dumm wie ihr!" Das mögen die meisten Leute. Sonst wäre die Sendung nicht so erfolgreich.

Und die anderen, die sich für Antiquitäten und Raritäten interessieren, die nehmen diesen Dampfplauderer einfach in Kauf. So fängt er ein breitgefächertes Publikum ein. Sein Erfolg gibt ihm jedenfalls Recht.