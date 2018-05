BASF-Aktie macht wieder Verlust - wird sie jemals ihr Rekordhoch knacken?

Es scheint, als ob sich der Wert des Pfälzer Chemiekonzerns nach Wochen endlich wieder erholt. Und der Kurs kennt nur ein Ziel: weiter nach oben.

Geht es wieder aufwärts mit der BASF-Aktie? Das fragen sich Anleger nun hoffnungslos angesichts der neuen Kurswerte. Schließlich liegen die aktuell bei 86,61 Euro (24. Mai). Eine stattliche Verbesserung zu Ende April: Da betrug der Schlusskurs nur 84,60 Euro. Allerdings eine Verschlechterung zum Vortag, da betrug er noch 87,85 Euro.

BASF-Aktie steigt wieder - kann es sein 52-Wochen-Hoch bald sogar toppen?

Eigentlich schien es, als ob sich endlich was tut – so zeigte sich in den Wochen zuvor eine allmähliche Aufwärtsbewegung. Doch nun kommt die erste Wende: BASF-Aktie des Pfälzer Chemiekonzerns hat einen Verlust von 1,34 Prozent eingefahren – und bewegt sich aktuell im mittleren Drittel auf Platz 17 des DAX, der sich ebenfalls um 1,50 Prozent nach unten bewegt hat.

Erfahren Sie hier, wie die Amazon.com-Aktie steigt und steigt - deshalb raten Börsengurus jetzt: Investieren Sie jetzt!

Zum Vergleich: Damit liegt die BASF Aktie 13,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch (98,00 Euro). Dagegen betrug das 52-Wochen-Tief bei 79,10 Euro. Wird die BASF-Aktie jemals wieder ihr Rekordhoch erreichen? Die Chancen stehen gut, sagen Börsenexperten.

Dennoch kommt sein aktuelles Handelsvolumen auf nur noch 5,66 Millionen Euro. Am Vortag sollen sogar Papiere im Wert von 7,92 Millionen Euro gehandelt worden sein, berichtet die Welt.

Lesen Sie auch: Finanzanalysten sind sich sicher - für Investoren der Daimler Aktie stehen goldene Zeiten bevor.

Auch interessant: Diese drei Aktien sollen laut Experten kurz vor dem Durchbruch stehen.

jp